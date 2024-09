Woningen ontruimd in onderzoek naar explosief materiaal garagebox Weert

Bewoners van zeventien appartementen in Weert zijn geëvacueerd vanwege de mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal in een garagebox.

Vanwege de veiligheidsrisico's is de omgeving afgezet. Bewoners van veertig adressen in de directe omgeving is geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. De bewoners van de geëvacueerde appartementen worden opgevangen in het gemeentehuis, meldt L1.

Explosievenverkenners van de politie doen onderzoek. Ook de Teamleider Explosieven Veiligheid is aanwezig op de Graswinkellaan.