Moordverdachte Rijswijk ook verdacht van poging tot doodslag kind en omwonenden

De man die vrijdag werd aangehouden na een schietpartij in Rijswijk waarbij een 38-jarige vrouw omkwam wordt ook verdacht van poging tot doodslag op het kind van het slachtoffer en op drie buurtgenoten. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt.

Het slachtoffer werd vrijdagavond dood gevonden in een portiek van een flat. De 57-jarige verdachte was in de flat toen de politie aankwam en werd direct aangehouden.

De man wordt verdacht van moord op de vrouw. Volgens het OM was haar kind in de buurt toen er werd geschoten. Verdere details over de verdenking zijn niet bekendgemaakt.

"In het belang van het onderzoek kunnen we daar niets over zeggen", zegt een woordvoerder van het OM. Wel zegt het OM dat alles waarvan de man wordt verdacht zich op dezelfde dag heeft afgespeeld.

Femicide

Het motief is nog onduidelijk. Een buurtbewoner zei eerder tegen Omroep West dat de verdachte en het slachtoffer "een haat-liefderelatie" met elkaar hadden. Burgemeester Sahin zei daar zaterdag over dat er sprake lijkt te zijn van femicide: de moord op een vrouw in relationele sfeer of enkel en alleen omdat iemand een vrouw is.

De schietpartij zorgde voor veel onrust in de buurt. Vanavond is om 19.30 uur in Rijswijk een buurtbijeenkomst. Daarbij is ook burgemeester Sahin aanwezig.