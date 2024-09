Nog geen grootschalige oorlog, maar conflict Israël-Hezbollah steeds instabieler

Midden-Oostencorrespondent Daisy Mohr:

"Dit is een land in crisis, je ziet nu veel mensen die in paniek op zoek gaan naar veiliger plekken. De autoriteiten zeggen dat ze scholen in Beiroet en in de noordelijke stad Tripoli beschikbaar stellen voor ontheemden, maar hoe dat allemaal werkt is onduidelijk. Veel Libanezen hebben ook niet de middelen om dat te organiseren.

Hoewel de Israëlische aanvallen gericht zijn tegen Hezbollah, wordt eigenlijk iedereen in Libanon erin meegezogen. Het is een land in politieke en economische crisis, waar Hezbollah - zonder overleg met de rest van Libanon - beslist over aanvallen. Dat gaat buiten de rest van het land om: gewone mensen hebben totaal geen grip op de situatie. Maar iedereen houdt zijn hart vast voor wat er komen gaat de komende uren en dagen."