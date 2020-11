Microsoft zet met nieuwe Xbox vol in op 'Netflix-model' voor games

Wel heeft Microsoft onlangs een recordovername gedaan in de gamesindustrie met de aanschaf van ZeniMax Media, dat onder meer verantwoordelijk is voor de populaire Elder Scrolls-games en de Fallout-titels.

Xbox heeft ook zijn eigen exclusieve titels die goed verkopen, zoals schietspel Halo en racegame Forza Horizon. Maar in aantallen exclusieve games is het de afgelopen jaren achtergebleven op Sony.

Uit cijfers van marktonderzoeker Simon-Kucher & Partners valt op te maken dat ruim een derde van de gamers al een game-abonnement heeft. Zoals PlayStation Plus, dat nodig is om online games te kunnen spelen.

Het Amerikaanse bedrijf brengt vandaag zijn nieuwe spelcomputer op de markt. Of eigenlijk twee nieuwe spelcomputers: de Xbox Series X en S. De laatste is een goedkoper model.

Videostreamingdiensten zijn niet meer weg te denken uit het gemiddelde Nederlandse huishouden. Met je vrienden het nieuwste seizoen van je favoriete fantasyserie kijken of op het werk discussies voeren over de documentairereeks die nu weer het gesprek van de dag is: het is de afgelopen jaren onderdeel van het dagelijkse leven geworden van veel mensen. Bij games is dat nog niet zo alledaags, maar als het aan Microsoft ligt gaat dat snel veranderen.

Microsoft wil nog niet zeggen of het toekomstige spellen van ZeniMax exclusief gaat uitbrengen op de Xbox, maar ze komen wel vanaf dag 1 op Game Pass. "We hebben deze deal niet gesloten om games bij een ander platform weg te houden", zei hoofd Xbox Phil Spencer vorige maand in een interview met website Kotaku.

"We willen dat meer mensen onze games spelen. Maar ik moet daarbij wel opmerken dat het voor ons niet per se nodig is om deze spellen op een ander platform dan Xbox aan te bieden om de deal voor ons goed te laten uitpakken."

PlayStation doet het anders

Toch kan de verschuiving naar het abonnementsmodel ook nadelen hebben. Zo is het onduidelijk of het rendabel te maken is voor uitgevers en ontwikkelaars van games, omdat de kans bestaat dat mensen in de toekomst minder bereid zijn om 50 euro of meer neer te leggen voor een nieuwe game, zegt Cheng.

Volgens de consultant bestaat de kans dat games op een andere manier gemaakt gaan worden. "Het budget voor de ontwikkeling van grote premium games loopt op tot honderden miljoenen euro's, vergelijkbaar met blockbusterfilms. Daar kunnen de inkomsten uit abonnementen op korte termijn nog niet tegenop, tenzij je er als bedrijf voor kiest om andere spellen te ontwikkelen tegen minder budget."

Juist dat ziet concurrent Sony absoluut niet zitten. Hoewel het met PlayStation Now een eigen Netflix-model heeft, zullen nieuwe games daar niet op dag 1 te spelen zijn, stelt PlayStation-baas Jim Ryan. Vanwege de hoge ontwikkelkosten is dat gewoonweg geen houdbaar model, zegt hij tegen nieuwswebsite Gamesindustry.biz. "We willen onze games steeds groter en beter maken. Om ze dan meteen weg te geven bij een abonnement is voor ons gewoon niet logisch."