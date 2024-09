Grieperige paus neemt rust, maar wil deze week wel naar Luxemburg en België

Paus Franciscus heeft vandaag al zijn afspraken afgezegd. Hij heeft "griepachtige symptomen", zegt het Vaticaan. Zijn geplande bezoeken aan Luxemburg en België later deze week gaan vooralsnog wel door. Die reis begint donderdag.

De 87-jarige Franciscus schrapt zijn activiteiten van vandaag uit voorzorg, zegt het Vaticaan. Hij wil uitrusten om te voorkomen dat hij zijn buitenlandse plannen moet afblazen. Op het moment zit hij ook in een rolstoel wegens knie- en rugklachten.

Meer aandacht voor misbruik

De geplande bezoeken aan België en Luxemburg staan in het teken van Europese migratie en de behoeftes van migranten, maar er is ook aandacht voor seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

Belgische activisten riepen hem vandaag op om dat laatste uitgebreider aan te pakken. Ze vinden dat er grotere hervormingen moeten plaatsvinden in de Rooms-Katholieke Kerk. Die roep klinkt steeds vaker in België. Begin dit jaar zette de paus een Belgische bisschop uit zijn ambt, na grote druk uit meerdere hoeken.

Net terug

De afgelopen maand bezocht de paus vier landen in Zuidoost-Azië en Oceanië in twaalf dagen. Dat was een programma met veel tijdsverschillen en tropische temperaturen. Hij woonde meer dan veertig evenementen bij. Gedurende die reis leek hij in goede gezondheid te verkeren.

De agenda voor de aanstaande week is een stuk minder intensief, het Europese bezoek duurt in totaal vier dagen en er staan twaalf evenementen gepland.