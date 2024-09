Captain Haarhuis laat routinier Haase buiten selectie voor Davis Cup Finals

Tennisser Robin Haase reist eind november niet af naar Málaga voor de Davis Cup Finals. De 37-jarige dubbelspecialist is door captain Paul Haarhuis buiten de Nederlandse selectie gelaten.

Begin deze maand keerde de routinier uit Den Haag na een afwezigheid van 2,5 jaar terug in de vijfkoppige selectie van het Nederlandse Davis Cup-team. In het dubbelspel staat Haase momenteel op de 62ste plek van de wereldranglijst.

Haarhuis had Haase geselecteerd voor het dubbelspel in de groepsfase van het toernooi, dat werd gehouden in het Italiaanse Bologna. Daarin kwam Haase uiteindelijk niet in actie. Wesley Koolhof en Botic van de Zandschulp vormden het duo, terwijl ze vrijwel nooit samen dubbelen.

Van vijf naar vier spelers

Voor de knock-outfase van het landentoernooi heeft Haarhuis de selectie teruggebracht tot vier spelers en dat gaat dus ten koste van Haase. In Málaga zal het Nederlandse team bestaan uit Koolhof, Van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Jesper de Jong.

Nederland begint de Davis Cup Finals met een duel met gastland Spanje in de kwartfinales. Bij de Spanjaarden maakt regerend Wimbledon- en Roland Garros-kampioen Carlos Alcaraz deel uit van de selectie.

"Als we vanuit onze eigen kracht spelen, hebben we tegen elk team een kans", aldus Haarhuis in een persbericht. "Ook tegen Spanje. Het zal een geweldige sfeer worden in Málaga."