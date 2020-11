RIVM: 4695 besmettingen, R-getal onder 1 • Kamer wil coronasteun voor sekswerkers

Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 4695 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 6 minder dan gisteren.

Ten opzichte van een week eerder is het aantal nieuwe besmettingen afgelopen week fors gedaald. In een week tijd zijn er 43.624 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 64.036. Dat is een afname van 32 procent. Vorige week daalde het aantal besmettingen met 5 procent.

Ook het percentage positieve tests is gedaald. Van alle mensen die getest werden, was 14,5 positief. Een week eerder was dat 16,6 procent.

Het zogenoemde besmettingsgetal R was op 23 oktober 0,91. Dat betekent dat 100 mensen samen 91 anderen besmetten. Alleen als de R onder de 1 zakt, neemt de verspreiding van het virus af.

Afgelopen week zijn er door de GGD's 565 doden gemeld bij het RIVM, van wie 98 vandaag. Een week eerder waren dat er 435. In totaal zijn er nu 8141 bevestigde coronapatiënten overleden aan het virus.

Of het aantal doden verder stijgt hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Er waren op 8 november 658 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 611. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, op 15 april, waren er 828 verpleeghuizen met minimaal één besmetting.