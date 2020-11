RIVM: 4695 besmettingen, R-getal onder 1 • EU rondt deal over Pfizer-vaccin af

De reden dat het onderzoek naar het Chinese coronavaccin in Brazilië is stilgelegd, is het overlijden van een van de deelnemers. Dat heeft de directeur van het Braziliaanse instituut Butantan, dat het vaccinonderzoek uitvoert, gezegd op tv.

Hij zei verder vraagtekens te zetten bij het besluit om het onderzoek te pauzeren, omdat de dood van de vrijwilliger niets te maken zou hebben met het vaccin. "Er zijn meer dan 10.000 deelnemers en er kan altijd iemand overlijden. Maar er is geen verband met het vaccin en daarom is het nu niet het moment om het onderzoek stil te leggen." Bovendien is het overlijden al op 29 oktober gemeld.

In Brazilië woedt een politieke vaccinoorlog, zegt correspondent Marc Bessems. "Het Chinese vaccin is het paradepaardje van de gouverneur van São Paulo. Zijn politieke rivaal is president Bolsonaro en die heeft zijn geld gezet op het Britse Oxford-vaccin. Degene die straks als eerste een vaccin kan uitdelen, gaat politiek scoren en beide heren hebben ambities om de verkiezingen van 2022 te winnen."