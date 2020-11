Ook oranje reisadvies voor Zweden • Kamer wil coronasteun voor sekswerkers

Ook voor Griekenland en de Noorse hoofdstad Oslo zijn de reisadviezen aangescherpt. In Griekenland geldt een verhoogd risico doordat het aantal coronabesmettingen er is toegenomen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het land stond al op oranje.

In Noorwegen geldt eigenlijk alleen voor de hoofdstad Oslo een verhoogd risico, aldus Buitenlandse Zaken. Reizigers die daar zijn geweest moeten bij terugkomst in Nederland tien dagen in quarantaine. Voor wie in andere Noorse gebieden is geweest of rechtstreeks via het vliegveld in Oslo is gereisd, geldt die quarantaineplicht niet. "Er is geen verhoogd risico op toename van coronabesmettingen vanuit de rest van Noorwegen voor Nederland", zegt Buitenlandse Zaken. Omdat Noorwegen wel strenge reisbeperkingen heeft voor reizigers uit Nederland, geldt toch voor het hele Scandinavische land een oranje advies.