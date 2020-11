Infectieradar zoekt nieuwe deelnemers • Middel met anti-lichamen toegestaan in VS

De besmettings- en ziekenhuiscijfers mogen dan de goede kant op gaan, minister Grapperhaus wil nog niet speculeren over versoepelingen. "We zijn er nog niet. We moeten meer thuiswerken, en ervoor zorgen dat we de maatregelen naleven", zei hij gisteravond na overleg met het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's.

Grapperhaus zei nog niets te kunnen zeggen over de feestdagen, en of er dan meer mogelijk is, bijvoorbeeld qua groepsgrootte. "Maar het is duidelijk dat de decembermaand anders zal zijn dan voorgaande jaren. We moeten nog een stap zetten, de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is."