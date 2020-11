Bijna helft personeel Limburgs vleesbedrijf besmet • 'Spreid decemberinkopen'

Er is geen juridische basis om per direct in Denemarken alle nertsenfokkerijen te sluiten, zoals de regering in Kopenhagen vorige week voorstelde. Daarom komt het kabinet nu met een wetsvoorstel om de ruiming van de 15 miljoen nertsen in Denemarken toch door te kunnen zetten. De regering lag onder vuur van de oppositie omdat ze met de ruiming wilde beginnen voordat er zo'n wet was en voordat er plannen lagen om de nertsenfokkers en hun personeel te compenseren.

"Ik betreur de gang van zaken", zei premier Mette Frederiksen daar vanmiddag over in het parlement. "Hoewel het snel ging, spreekt het voor zich dat volkomen duidelijk is dat hier nieuwe wetgeving nodig is."

Denemarken is de grootste nertsenproducent ter wereld. De regering wil de fokkerijen sluiten omdat er een nertsen-variant van het coronavirus bij mensen is aangetroffen die volgens het Deense Vaccinatie-instituut mogelijk resistent is voor komende vaccins.