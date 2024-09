Parawielrenners Bangma en Abraham pakken na succesvolle Spelen ook WK-goud

Tristan Bangma en Daniel Abraham Gebru hebben hun succesvolle Paralympische Spelen een uitstekend vervolg gegeven op het WK wielrennen in Zürich. Beide wielrenners wonnen in hun klasse goud op de tijdrit.

De visueel beperkte Bangma kende in Parijs met zijn piloot Patrick Bos al veel succes door drie keer goud te winnen en ook op het WK in Zürich was hij in de klasse B oppermachtig.

Na een tijdrit van 29.9 kilometer finishten hij en Bos ruim veertig seconden voor het Franse duo Alexandre Lloveras/Yoann Paillot. Het brons ging naar Imanol Arriortua en Francisco Rus Garcia uit Spanje.

Vijf seconden sneller dan Braziliaan

Ook de 39-jarige Daniel Abraham Gebru mocht het goud in ontvangst nemen. In de C5-klasse was hij vijf seconden sneller dan de Braziliaan Lauro Chaman. Daarmee pakte de Nederlander zijn derde wereldtitel op een rij.