Vier jaar cel voor leider Eritrese rellen in Den Haag

De 48-jarige Johannes A. heeft vier jaar cel gekregen vanwege de Eritrese rellen in Den Haag, februari dit jaar. Johannes A., met de bijnaam John Black, wordt gezien als de leider van de rellen. De rechtbank zegt dat het geweld van een "ongekende heftigheid" is geweest.

In februari belaagden honderden tegenstanders van het Eritrese regime een bijeenkomst van voorstanders van het regime in een zalencentrum in Den Haag. Er werd brand gesticht en journalisten en politieagenten werden belaagd met knuppels, stenen en stokken.

De burgemeester kondigde een noodbevel af tijdens de rellen. De totale schade bedroeg 750.000 euro.

Nog twee veroordelingen

Twee andere Eritreeërs kregen ook hun straf te horen in de rechtbank. Zij krijgen zeven maanden en 150 dagen cel. Het OM had respectievelijk 4,5 jaar geëist tegen Johannes A, en acht en zes maanden tegen de andere twee Eritreeërs.

"Ook ervaren politiemensen en ME'ers hadden geweld als dit naar eigen zeggen niet eerder meegemaakt", stelt de rechtbank vandaag. "Hulpverlenende diensten zijn belaagd. Politiemensen zijn gewond geraakt en er is grote materiële schade aangericht."

Wrange tegenstrijdigheid

De rechtbank noemt het wrang, dat juist "zij die in een democratische rechtsorde bescherming hebben gezocht en gevonden, zich met geweld tegen de overheid keren die hun die bescherming heeft geboden".

In juli werden ook al negen Eritreeërs veroordeeld vanwege de rellen, zij kregen straffen tussen de vier en twaalf maanden. Ook moesten ze een schadevergoeding van 650.000 euro betalen. In oktober en begin volgend jaar zullen nog zo'n twintig verdachten van de rellen terechtstaan.

Eerder maakte Nieuwsuur een video over de methode van Eritrese relschoppers wereldwijd: