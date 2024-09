Verdachte steekpartij Erasmusbrug blijft langer vastzitten

De verdachte van de steekpartij bij de Erasmusbrug van afgelopen donderdag blijft nog twee weken vastzitten. Bij de steekpartij kwam een man van 32 om het leven en raakte een man van 33 gewond. De verdachte Ayoub M. is een 22-jarige man uit Amersfoort.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van moord en poging tot moord met een terroristisch oogmerk. M. stak met twee messen om zich heen en kon uiteindelijk overmeesterd worden door een sportinstructeur die in de buurt lesgaf.

Het dodelijke slachtoffer was Duitse man die bij de Erasmusbrug aan het skaten was. De man die gewond raakte komt uit Zwitserland.

Rotterdamse rechtbankmedewerkers getuige

M. is een bekende van de politie. Hij kreeg eerder tbs met voorwaarden opgelegd omdat hij in 2022 zijn moeder had aangevallen en gestoken. Tijdens de aanval riep hij 'Allahoe akbar".

Het oordeel tot het langer vastzetten van de verdachte komt van de rechtbank Den Haag, en niet van de rechtbank Rotterdam. Omdat een aantal omstanders van de steekpartij werken bij de rechtbank in Rotterdam is besloten het proces niet in die stad te houden.