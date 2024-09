Ruim 180 doden bij Israëlische aanvallen in Libanon

De Israëlische minister van Defensie Gallant zei halverwege de ochtend dat de intensiteit van de aanvallen wordt opgevoerd. Hij riep de Israëlische bevolking op om de komende dagen kalm te blijven. Kort erna werden opnieuw aanvallen uitgevoerd.

In het zuiden van Libanon kregen inwoners vanochtend telefoontjes van een Libanees nummer. Daarin werd bevolen om onmiddellijk een kilometer afstand te houden van elke post die door Hezbollah wordt gebruikt. Een verslaggever van persbureau Reuters in dat gebied bevestigt dat hij ook een telefoontje heeft gekregen. De directeur van telecombedrijf Ogero dat daar actief is zegt dat er 80.000 mensen zijn gebeld.

Ook kregen Libanezen door het hele land een sms waarin mensen werden gewaarschuwd om hun huizen niet te gebruiken voor het opslaan van wapens voor Hezbollah.

"We zullen binnenkort terreurdoelen in Libanon aanvallen", zei de Israëlische legerwoordvoerder Daniel Hagari daarover. "We roepen iedereen op die zich in de buurt bevindt van eigendommen of huizen waar Hezbollah wapens verbergt, om onmiddellijk weg te gaan. Dit is voor uw eigen veiligheid en bescherming."