Ambulance 50 keer ingezet bij Dam tot Damloop, organisatie onderzoekt conditie sporters

Tijdens de Dam tot Damloop gisteren hebben de hulpdiensten ruim vijftig keer een ambulance ingezet, vooral voor zonnesteken. Dit aantal ligt hoger dan in voorgaande jaren, zegt organisatiedirecteur René Wit tegen de Amsterdamse stadszender AT5. Vanwege de warmte besloot de organisatie gistermiddag dat de twee laatste startgroepen niet aan de race mochten beginnen.

Wit merkt op dat er de laatste jaren meer ongetrainde deelnemers aan het evenement meedoen, en dat zelfs bij goed getrainde lopers soms sprake is van onverantwoord hardloopgedrag. Er wordt onderzocht of de conditie van de deelnemers een rol speelde bij het hoge aantal incidenten.

"We weten nog niet precies om wie het gaat, wat hun leeftijden zijn of hoe goed ze getraind waren", zegt Wit. De organisatie neemt de komende week contact op met alle deelnemers die medische hulp ontvingen.

'Over de kop gelopen'

De organisatie van de marathon in Leiden concludeerde eerder al dat vooral jongere recreanten onvoldoende voorbereid leken om lange afstanden te hardlopen. Burgemeester Van der Velden liet in mei het evenement staken op advies van de veiligheidsregio, omdat de hulpdiensten het grote aantal mensen dat onwel werd niet meer aankonden.

Volgens voorzitter Tjeerd Scheffer van de organisatie in Leiden lijkt sprake van een trend. "We organiseren de marathon al 34 jaar en het viel echt op dat heel veel jongeren ook de lange afstanden lopen. Die debutanten hebben zich voor een deel over de kop gelopen", zegt hij vandaag tegen persbureau ANP.

'Geen vraagtekens bij opzet'

Met in Amsterdam meer dan 80.000 deelnemers in totaal, onder wie 46.000 op zondag, benadrukt Wit dat het aantal deelnemers op zich niet het probleem lijkt. "Daar hebben we in de huidige opzet geen vraagtekens bij."

Wel overweegt hij om het evenement anders te plannen. Voor volgend jaar wordt gekeken naar bijvoorbeeld meer startmomenten of een betere spreiding over de dag.

Ondanks de incidenten benadrukt Wit dat het evenement voor tienduizenden deelnemers probleemloos verliep. De komende maanden zal de organisatie het evenement evalueren, waarbij ook gekeken wordt naar de invloed van de warmte en mogelijke aanpassingen in de toekomst.