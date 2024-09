Zaalvoetballers zetten ego en eigen stijl op WK opzij: 'Doel is ronde verder komen'

"Ik probeer zolang mogelijk mijn werk uit te stellen", lacht de zaalvoetballer. De meeste spelers van het Nederlands team zijn namelijk geen prof. Zij werken of studeren naast het voetbal. Maar tot op heden kunnen de 'amateurs' zich prima meten met de wereldtop.

Nederland speelde tegen thuisland Oezbekistan (3-3) en Costa Rica (2-2) gelijk en stuntte tegen Paraguay, de nummer 12 van de wereld, met een 5-2 overwinning.

"Dat zorgt voor een fantastische sfeer in de groep. Wij willen proberen dat door te zetten. We hebben namelijk het gevoel dat er meer mogelijk is en daar gaan we voor", zegt de 29-jarige Ismaïl Ouaddouh, die eerder dit toernooi een prachtige treffer maakte.