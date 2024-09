Seizoen Barcelona-keeper Ter Stegen mogelijk al voorbij door gescheurde kniepees

De kans is groot dat Marc-André Ter Stegen dit seizoen niet meer in actie komt voor FC Barcelona en Duitsland. De 32-jarige keeper heeft de patellapees in zijn rechterknie volledig afgescheurd en wordt maandag geopereerd, zo meldt zijn club.

De Duitse doelman viel zondagavond in de uitwedstrijd tegen Villarreal (1-5) geblesseerd uit nadat hij verkeerd landde na een redding. Ter Stegen ging per brancard van het veld en verliet het stadion in een rolstoel.