Vanavond op tv: Zware aanvallen op Libanon • 'Bezuinigingen onderwijs onbegrijpelijk'

Zware aanvallen op Libanon

Het Israëlische leger voert zware luchtaanvallen uit in Libanon. Het gaat om de grootste operatie sinds de aanslagen van 7 oktober en een van de grootste aanvallen in jaren. Volgens Israël zijn er tientallen gevechtsvliegtuigen ingezet en werden er al 150 doelen geraakt. Het land zegt dat de aanvallen gericht zijn op locaties waar de Libanese militante groep Hezbollah actief is. Israëlische burgers krijgen te horen dat ze dagen tegemoet gaan waarin ze 'discipline moeten tonen' en instructies van de autoriteiten goed moeten volgen. Vanavond volgen we de situatie aan de grens tussen Israël en Libanon. We schakelen met onze correspondenten en met Erwin van Veen, Midden-Oosten-specialist bij instituut Clingendael.