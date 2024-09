Nieuwe linkse president Sri Lanka belooft corruptie aan te pakken

In Sri Lanka is de nieuwgekozen president Anura Kumara Dissanayake geïnstalleerd. Hij is de leider van een radicaal-linkse partij en beloofde "de geschiedenis te herschrijven" en de politieke status quo flink op te schudden.

De 55-jarige Dissanayake won dit weekend de verkiezingen van 36 tegenkandidaten, onder wie oppositieleider Sajith Premadasa. Het waren de eerste verkiezingen sinds 2022, toen president Gotabaya Rajapaksa door massale protesten werd verdreven. Dat was in een periode dat het land in een zware politieke en economische crisis verkeerde.

Sindsdien gaat het beter, onder meer door een IMF-miljardenlening die Dissanayakes voorganger Ranil Wickremesinghe afsloot. De inflatie, die op een bepaald moment 70 procent was, is teruggebracht en voor het eerst in drie jaar lijkt de economie weer te groeien.

Tegelijk zijn de belastingen onder druk van het IMF flink opgeschroefd en is er gesnoeid in veel sociale voorzieningen. Voedsel is de afgelopen jaren vier keer zo duur geworden, waardoor veel burgers het zwaar hebben.

'Nieuwe start'

Dissanayake heeft aangekondigd een speerpunt te maken van de bestrijding van corruptie in zijn land. Aan de vooravond van zijn installatie zei hij dat zijn overwinning toebehoort "aan ieder van ons" en dat Sri Lanka een "nieuwe start" gaat maken.

Hij wil armoede bestrijden en de economie hervormen met investeringen in de maakindustrie, de landbouw en de IT-sector.

Kort voordat Dissanayake werd geïnstalleerd stapte premier Dinesh Gunawardena op, wat de weg vrijmaakt voor parlementsverkiezingen. Dissanayake had eerder al tegen de BBC gezegd dat hij het parlement zou ontbinden. "Het heeft geen zin om verder te gaan met een parlement dat niet in lijn is wat de mensen willen."

Gewelddadig verleden

De partij van Dissanayake, de marxistische Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), kent een gewelddadig verleden. Eind jaren 80 was de JVP verantwoordelijk voor een gewelddadige opstand tegen de Sri Lankaanse regering, waarbij duizenden mensen om het leven kwamen.

Dissanayake, die in 2008 de leider werd van de partij, heeft excuses gemaakt voor dat geweld. "We zijn nog altijd geschokt dat er dingen onder onze leiding zijn gebeurd die niet hadden mogen gebeuren", zei hij tien jaar geleden tegen de BBC.

De JVP-partij heeft maar drie zetels in het parlement maar maakt deel uit van een alliantie van meer progressieve partijen. Die kreeg in 2022 vooral veel steun van jongeren en arbeiders.