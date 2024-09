Lelylijn tussen Noorden en Randstad flink duurder dan begroot: 10 miljard meer

Een flinke tegenvaller voor de aanleg van de Lelylijn, een nieuwe treinverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad. Er is 3 miljard euro gereserveerd voor het project, maar uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat voor de aanleg van de favoriete variant 13,8 miljard nodig is, nog los van beheer- en onderhoudskosten.

Afgelopen weken heeft het kabinet de plannen voor de Lelylijn nader onder de loep genomen. Staatssecretaris Jansen wijst in een brief aan Tweede Kamer op voordelen van de aanleg, onder meer omdat het gekoppeld kan worden aan het aanwijzen van grootschalige woon- en werklocaties.

Ook levert de treinverbinding volgens het kabinet in mogelijk tienduizenden banen op als de grote steden Groningen en Leeuwarden beter verbonden worden met andere delen van het land, zeker als ook Drachten, Lelystad en Emmeloord worden aangesloten.

Regio zelf? Europa?

Voor het plan, dat door de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB is omarmd, is door het vorige kabinet 3 miljard euro vrijgemaakt, schrijft Jansen. De staatssecretaris kijkt naar de regio en naar Europa voor extra geld. Maar qua geld uit Brussel tempert hij de verwachtingen; pas vanaf 2028 is er weer ruimte op de Europese begroting.

In het onderzoek van het kabinet is gekeken naar drie varianten van de Lelylijn. Het voordeligste tracé zou 8,2 miljard euro kosten; de duurste 17,2 miljard euro. De middelste variant die de meeste tijdwinst en reizigers zou opleveren, is geraamd op 13,8 miljard euro.

In het tv-programma Goedemorgen Nederland spreekt de staatsecretaris van "een enorme uitdaging". "We komen een aanzienlijk bedrag tekort", aldus Jansen. "De komende tijd gaan we met de regio het gesprek aan."

Uur sneller

De Lelylijn zou Noord-Nederland dus beter moeten verbinden met de Randstad. Nu moeten alle treinen nog via de storingsgevoelige spoorlijn Zwolle-Meppel. Met de Lelylijn zou de reistijd flink verbeteren. Een treinrit van Groningen naar Amsterdam duurt nu ruim twee uur, met de Lelylijn zou dat bijna een uur sneller worden.

Jansen schrijft aan de Kamer ook hoe het ervoor staat met de Nedersaksenlijn, een spoorverbinding tussen Enschede en Groningen. Ook die treinverbinding staat in het coalitieakkoord, maar de financiering is nog niet geregeld. Het kabinet heeft er 85 miljoen euro voor gereserveerd, terwijl de aanleg 1,7 miljard kost.