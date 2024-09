Doden door noodweer Japan, gebied voor tweede keer dit jaar getroffen

In Japan zijn door noodweer zes mensen omgekomen. In de centraal gelegen prefectuur Ishikawa zijn rivieren buiten hun oevers getreden en meerdere huizen weggevaagd. Zeker acht mensen worden nog vermist.

In het gebied heeft het heel hard geregend en zijn er ook aardverschuivingen geweest. In de steden Wajima en Suzu viel afgelopen weekend meer dan twee keer zoveel regen als gemiddeld in de maand september. Niet eerder werd in de regio zoveel regen gemeten.

Japanse media schrijven dat mensen omkwamen doordat hun huis werd overspoeld of verwoest werd door een aardverschuiving. Ook zijn mensen in rivieren terechtgekomen.

Op beelden uit het gebied is de ravage te zien: