Hiddink, pionier van de sport, opent de honderdste padelbaan van Nederland

Hoewel Guus Hiddink vooral wordt gezien als een van de meest succesvolle trainers uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis, is hij zonder het te weten dé padelpionier van Nederland.

Padel is een combinatie van tennis en squash en enorm populair in onder andere Spanje. Daar heeft Guus Hiddink in zijn tijd bij Valencia CF ook kennis gemaakt met de sport.

Bij terugkomst in Nederland bij PSV, nu zo'n 15 jaar geleden, introduceerde Hiddink padel bij de spelers. De oefenmeester vond het "de ideale uitlooptraining" voor de spelers na een wedstrijd.

Zodoende werd de eerste padelbaan van Nederland aangelegd op De Herdgang.

Honderdste baan

Zaterdag werd de honderdste padelbaan van Nederland geopend in Utrecht door Hiddink zelf. Een bijzondere mijlpaal voor een sport die sterk groeit in populariteit.

Uiteraard kon de 71-jarige Hiddink het niet laten om een balletje te slaan.