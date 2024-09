Memphis' eerste week in Brazilië: 'De uitverkorene van de voetbalgoden'

Memphis Depays eerste week in Brazilië en zijn debuut voor Corinthians zitten erop en zijn enorm bejubeld. Kan de Oranje-international in miljoenenstad São Paulo het imago van de Braziliaanse voetbalcompetitie opvijzelen? "Het feit dat hij überhaupt naar Brazilië is gekomen, vind ik al mooi."

Een ding is wel duidelijk na zijn eerste wedstrijd voor Corinthians zaterdag tegen hekkensluiter Atlético Goianiense: bij Corinthians zijn ze waanzinnig trots dat Depay de rest van dit seizoen hun clubkleuren verdedigt. Fans die met tranen op de wangen keken naar zijn warming-up, ze waren er.

Het geluid in de Neo Química Arena, zoals de thuishaven van Corinthians heet, was ook oorverdovend toen de 30-jarige aanvaller in de 67ste minuut zijn eerste wedstrijdstappen als speler van de Braziliaanse club maakte. Het was een teken van hoop voor de uitgelaten fans van de club.

Uitverkorene

Depay wordt zelfs de "verlosser" genoemd die de roemruchtige club erbovenop moet helpen. "Memphis is de uitverkorene van de voetbalgoden", klinkt het uit de mond van de Braziliaan Fernando Wanner, die alles over de historie van Corinthians weet. Niets is te dol in het voetbalgekke land.

Een interview met Memphis Depay na zijn debuut.