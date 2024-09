Honderden gevangenen vrijgelaten uit overvolle Congolese gevangenis

In de Democratische Republiek Congo zijn dit weekend 729 gedetineerden vrijgelaten uit een beruchte gevangenis in de hoofdstad Kinshasa. De autoriteiten doen dat omdat er veel te veel gevangenen in het complex vast worden gehouden.

In de Makala-gevangenis is plaats voor 1500 gevangenen, maar er zitten minstens 12.000 mensen opgesloten. Volgens Amnesty International is er een schrijnend gebrek aan drinkwater en medicijnen in de gevangenis. De gevangenis werd in 1957 gebouwd onder het Belgische koloniale bewind en bestaat uit 11 gebouwen.

Vanwege de slechte omstandigheden wordt de gevangenis 'de hel van Kinshasa' genoemd. Begin deze maand kwamen meer dan 120 gevangenen om het leven bij een massale ontsnappingspoging: