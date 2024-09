Motor vliegt uit de bocht bij race in België, toeschouwer overleden

Bij een motorrace in het Belgische Hamme-Zogge is gistermiddag een toeschouwer om het leven gekomen. De man van in de zestig werd geraakt door een motorrijder die in een bocht de macht over zijn stuur had verloren.

Twee andere toeschouwers raakten gewond bij het ongeluk, net als de motorrijder. Zijn motor is in beslag genomen en wordt door de politie onderzocht.

Voorzitter Willy Aper van de motorcrossfederatie MCLB betreurt het ongeluk, maar zegt tegen Belgische media ook dat het niet vermeden kon worden. "Met de veiligheid was alles in orde, maar als een rijder de controle verliest en met zijn motor over de dubbele omheining vliegt, dan valt daar weinig aan te doen."