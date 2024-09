VeiligheidNL: meer ongelukken met fatbikes, maar exacte cijfers moeilijk te krijgen

Nieuwe cijfers bevestigen het beeld dat steeds meer bestuurders en passagiers van fatbikes na een ongeluk in het ziekenhuis belanden. Van april tot en met juni waren dat er 115, zegt kenniscentrum VeiligheidNL, dat de cijfers inventariseert. Bijna de helft van de slachtoffers was tussen de 12 en 15 jaar oud.

In januari, februari en maart waren het er 25 en in heel 2023 telde VeiligheidNL 75 gewonde fatbikers op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Fatbikes mogen een snelheid van 25 kilometer per uur halen, maar zijn relatief makkelijk op te voeren tot 50 kilometer per uur of zelfs nog harder.

Geen volledige cijfers

De cijfers van VeiligheidNL zijn gebaseerd op informatie van veertien van de 83 spoedeisende hulpafdelingen in Nederland. Ook wordt niet altijd het type fiets genoteerd als iemand met letsel in het ziekenhuis komt. Het werkelijke aantal incidenten ligt dus veel hoger. Tegelijkertijd zijn er de afgelopen jaren steeds meer fatbikes verkocht, waardoor het aantal incidenten automatisch stijgt.

In maart kwamen vier grote fatbike-fabrikanten al met een plan om het opvoeren van fatbikes tegen te gaan. Belangrijkste punt is de boycot van verkooppunten van fietsen wanneer die zich niet houden aan de wettelijke regels. Dealers die direct de geïmporteerde fatbikes opvoeren, zouden moeten worden aangepakt.

Helmplicht en minimumleeftijd

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een motie om een minimumleeftijd van 14 jaar en een helmplicht voor fatbikes in te voeren. Minister Madlener (PVV) van Infrastructuur heeft al een paar keer gezegd dat het bij het nemen van maatregelen ingewikkeld is om een onderscheid te maken tussen fatbikes en andere elektrische fietsen.

VeiligheidNL schaart zich achter dit standpunt van de minister en roept de Kamer op om te stemmen voor een leeftijdsgrens van 16 jaar voor alle e-bikes.

Begin deze maand controleerde de politie fatbikes in Haarlem: