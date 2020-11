Hoe criminelen vrachtwagens gebruiken voor hun drugshandel

Vrachtwagenchauffeurs die bewust of onbewust meewerken aan het vervoeren van illegale zaken, zoals drugs: volgens brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is "deze ondermijnende criminaliteit een probleem voor de sector". Deze week was de aftrap van een samenwerking tussen de politie en de transportsector, om te voorkomen dat criminelen verder vat krijgen op de branche. Hoe gebruiken criminelen transportbedrijven om illegale zaken te vervoeren?

Afgelopen week kregen kregen negentien transportbedrijven in Noord-Brabant en Zeeland bezoek van de politie, FIOD of de douane. Bij twaalf bedrijven bleek er iets aan de hand: er klopte iets niet in de boeken of er werden overtredingen vastgesteld. Op één terrein werd een gestolen vrachtwagen gevonden. Ook werd er 1,2 miljoen euro aan openstaande rekeningen geïnd door de Belastingdienst.

"Niet al deze zaken zijn meteen te relateren aan drugstransporten", zegt Ed Kraszewski van de Landelijke Eenheid. "Maar er zijn wel dingen die aantonen dat er mogelijk iets mis is met een bedrijf. Het gaat om een paar rotte appels in de branche." Vorige week werden twee mensen uit de sector opgepakt die betrokken zijn bij drugstransport.

Coke-transporten

Een van de routes die criminelen gebruiken, is dat ze zelf een transportbedrijf opzetten. Ze kopen dan ook normale lading in om te verhullen dat er drugs worden vervoerd. Zo kreeg eerder dit jaar een directeur van transportbedrijf in Zeewolde een celstraf van 2,5 jaar, omdat hij coke-transporten naar Engeland en Scandinavië faciliteerde. De politie kwam het bedrijf op het spoor toen een vrachtwagenchauffeur met 12 kilo cocaïne in zijn lading werd gepakt in Engeland.

Volgens het Openbaar Ministerie verziekte het bedrijf de markt: "Bonafide bedrijven worden door concurrentievervalsing uit de markt gedrukt. Zij moeten hogere prijzen rekenen om minimaal kostendekkend te kunnen werken en kunnen niet opboksen tegen een bedrijf dat in stand wordt gehouden, en zelfs groeit, doordat crimineel geld het bedrijf binnenstroomt." Bij het bedrijf zelf werden tasers, geladen vuurwapens en grote hoeveelheden contant geld gevonden.