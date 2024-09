Scheur in wegdek A10 zorgt voor hinder en extra reistijd

Weggebruikers op de A10 in Amsterdam moeten de komende week rekening houden met extra reistijd. Bij werkzaamheden aan de Zuidasdok is er een scheur ontstaan in het wegdek. Dit gebeurde bij het aanbrengen van een damwand. Een stuk van de ringweg is daardoor verzakt.

Vanwege de scheur is één rijstrook voorlopig dicht op knooppunt De Nieuwe Meer richting Utrecht. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor extra reistijd tijdens de ochtend- en avondspits.

De werkzaamheden waarbij de scheur ontstond begonnen vrijdag en duren tot en met morgenochtend 05.00 uur. Net als bij andere locaties langs de A10 worden damwanden aangebracht om zo de weg te verbreden met extra rijbanen.

De schade die is ontstaan zal de komende week 's nachts worden hersteld. De herstelwerkzaamheden kunnen volgens de projectorganisator enkele nachten gaan duren.