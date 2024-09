Tien aanhoudingen bij ongeregeldheden na Feyenoord-NAC

Na de eredivisiewedstrijd tussen Feyenoord en NAC in Rotterdam zijn tien mensen aangehouden wegens openlijke geweldpleging. Een groep stadionbezoekers gooide onder meer een eetkraam in De Kuip om en bekogelde de politie.

Onder de tien arrestanten zijn zeker zeven aanhangers van NAC, zegt de politie. Wie de andere drie zijn, is volgens de politie niet duidelijk. Vier mensen raakten lichtgewond.

De ongeregeldheden begonnen na de wedstrijd in De Kuip, die Feyenoord met 2-0 won. Een groep NAC-supporters zou horecapersoneel hebben belaagd en zich vervolgens hebben gekeerd tegen de politie.

Slopen

Op beelden is te zien dat een van de eetkramen in het stadion is omgegooid. Medewerkers zijn daardoor in een hoek gedreven en proberen weg te komen. Verder is in beeld hoe een paar personen proberen andere objecten in het stadion te slopen.

Door de onrust werd de rest van de NAC-supporters langer in het stadion gehouden. Pas veel later konden zij vertrekken.