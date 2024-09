City voorkomt op valreep thuisnederlaag tegen Arsenal en blijft koploper

Manchester City heeft ternauwernood een nederlaag weten te voorkomen in de vijfde speelronde van de Premier League. Dankzij een doelpunt van John Stones in de achtste minuut van de blessuretijd eindigde de topper thuis tegen Arsenal in 2-2.

Daardoor blijft regerend landskampioen Manchester City koploper, maar de voorsprong op nummer twee Liverpool is geslonken tot één punt. Arsenal is nog altijd ongeslagen, maar omdat de Londenaren twee keer gelijkspeelden, staan zij op de vierde plaats.