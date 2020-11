Negen doden na overstromingen Mexico, duizenden dakloos

Overstromingen in de Mexicaanse staat Tabasco hebben aan negen mensen het leven gekost. Duizenden mensen hebben hun huizen moeten verlaten na overdadige regenval, die het gevolg is van de tropische storm Eta.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn zo'n 150.000 Mexicanen getroffen door de overstromingen: zij moeten hun huis verlaten of hebben schade aan hun huis of gewassen. Op maandag meldde de Mexicaanse staat Chiapas, die grenst aan Tabasco, dat overstromingen zo'n 20 inwoners het leven hadden gekost.

Tijdelijke humanitaire bescherming voor Guatemalteken

Afgelopen week trok de storm over Guatemala, waar zo'n 150 mensen omkwamen, onder meer als gevolg van een modderstroom in Queja. Naar schatting 21.000 huizen zijn beschadigd. De schade is zo groot dat de regering van het Centraal-Amerikaanse land aan de VS heeft gevraagd om Guatemalteken daar "tijdelijke humanitaire bescherming" te geven, en ze niet uit te zetten.

Op maandag kwam Eta aan land in Florida, waar de schade vooralsnog beperkt blijft tot ondergelopen huizen en bedrijven.