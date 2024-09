PSV blijft zonder puntverlies na eredivisiezege op Fortuna, debuut Karsdorp

Na rust tapte PSV uit een ander vaatje. De formatie van Peter Bosz nam de controle over de wedstrijd terug en zocht nadrukkelijk naar een nieuwe voorsprong. Die zou er uiteindelijk komen dankzij een prachtige vrije trap van Tillman: hij krulde de bal over de muur in de kruising.

Daarna was het Limburgse verzet gebroken. Enkele minuten na de 1-2 viel ook de 1-3 voor PSV: Luuk de Jong kon simpel binnenschieten uit een rebound, na een goede actie van Ismail Saibari, die tijdens de rust Joey Veerman had vervangen.

Zo gaat PSV zonder puntverlies aan kop van de eredivisie na zes speelronden. Fortuna zakt weg op de ranglijst na een goede start met twee overwinningen. Inmiddels staat de ploeg van Danny Buijs na vier opeenvolgende nederlagen veertiende.