Laatste zomerdag was echt zomers, maar de herfst start nu echt

Volle terrassen, drukte in natuurgebieden en volop zwemmers langs de stranden; Nederland liep vandaag nog even uit om alles uit de laatste zomerdag te halen. De astronomische herfst is vanmiddag officieel begonnen, en het bijbehorende weer staat ook voor de deur.

Met 25,0 graden in Twente kwam het daar zelfs nog officieel tot een zomerse dag. Gisteren was dat ook al zo in het zuiden van het land; toen werd het zelfs nog iets warmer. Voor dat soort temperaturen is het best laat in het jaar - gemiddeld is het in deze tijd van het jaar tegen de 19 graden - maar dit soort uitschieters komen wel vaker voor.

Overal waar je keek leek het dit weekend volop zomer. Voor de vele muziekfestivals, bloemencorso's, straatfeesten en bijvoorbeeld de herdenking van Operatie Market Garden, was het zonnige weer zeer welkom.

Afgelast door hitte

De hoge temperatuur viel overigens niet overal even goed: bij de Dam tot Damloop mochten de laatste lopers vandaag niet meer van start. Door de warmte waren er veel mensen onwel geworden en kon de organisatie niet meer garanderen dat er voor iedereen medische zorg zou zijn. Enkele duizenden lopers mochten daarom niet vertrekken.