SPD blijft nipt overeind in Duitse deelstaat Brandenburg

Duitsland-correspondent Chiem Balduk:

"Zowel de SPD als de AfD heeft flink geprofiteerd van de nek-aan-nekrace die de afgelopen dagen ontstond. Dat is vooral ten koste gegaan van de CDU, die een maand geleden nog op bijna 20 procent werd gepeild. Veel gematigde kiezers wilden voorkomen dat de rechts-radicale AfD de grootste zou worden.

Het succes van de SPD is daarnaast toe te schrijven aan de populaire Woidke, die al ruim tien jaar premier is van Brandenburg. Onder hem werd onder meer een Tesla-megafabriek naar Brandenburg gehaald en groeide de economie harder dan elders in het land. Als de nu gepubliceerde prognose uitkomt, kan hij zijn huidige coalitie met de CDU en Groenen net wel of net niet voortzetten.

Bondskanselier Scholz, ook van de SPD, kan opgelucht ademhalen. Met een verkiezingswinst, die vooral aan Woidke wordt toegeschreven, zal interne kritiek op hem voor nu even verstommen. Toch zal het succes van de AfD zorgen baren. Net als in Thüringen en Saksen weet de partij bijna een derde van de kiezers voor zich te winnen. En opnieuw gaat het om een afdeling die tot de radicale tak wordt gerekend: de Brandenburgse AfD-leider is door de binnenlandse veiligheidsdienst bestempeld als extremistisch, maar dat schrikt kiezers duidelijk niet af."