SPD blijft AfD nipt voor in Duitse deelstaat Brandenburg

De radicaal-rechtse partij hoopte het succes van Thüringen te evenaren in Brandenburg, maar lijkt dat nu net niet voor elkaar te hebben gekregen.

Ook in Saksen was dat eerder deze maand het geval. Toen won AfD met 30 procent ook een flink deel van de stemmen, maar kreeg de CDU met ruim 31 procent net iets meer.

Berlijn apart

AfD profiteert van de onvrede in Duitsland over de migratie en van de onrust over recente incidenten met moslimextremisten.

Brandenburg is een dunbevolkte deelstaat met 2,5 miljoen inwoners. Midden in Brandenburg ligt Berlijn. De Duitse hoofdstad is een aparte deelstaat.