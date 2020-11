Parlement Peru stemt voor afzetten president Vizcarra

Het Peruaanse parlement heeft voor de afzetting van president Martin Vizcarra gestemd. Die wordt ervan beschuldigd dat hij in 2014 als regionaal gouverneur zo'n 630.000 dollar aan steekpenningen aannam van projectontwikkelaars. Ook nemen de volksvertegenwoordigers hem zijn aanpak van de coronacrisis kwalijk. Het land kent een van de hoogste sterftecijfers ter wereld als gevolg van covid-19.

Nog voordat de stemming voorbij was, hadden de tegenstanders van de president de 87 stemmen gekregen die nodig zijn voor zijn afzetting. In september overleefde Vizcarra een soortgelijke stemming in het parlement nog wel. Toen draaide de afzettingsprocedure om het met publiek geld omkopen van een populaire zanger.

'President valselijk beschuldigd'

Volgens medestanders van Vizcarra is de afzettingsprocedure een cynische manier om van een president af te komen die populair is onder de bevolking, maar niet in het parlement. Zij benadrukken dat de beschuldigingen van corruptie komen van bouwondernemers die zelf ook beschuldigd worden van omkoping. Door de president valselijk te beschuldigen, zo gaat het argument, zouden zij zelf strafvermindering willen krijgen.

Volgens de Peruaanse grondwet neemt parlementsvoorzitter Manuel Marino nu de presidentiële taken over tot het einde van de huidige ambtstermijn, in juli volgend jaar. Vizcarra heeft zelf in een toespraak maandagavond gezegd dat hij de beschuldigingen van corruptie verwerpt, maar zich niet verder zal verzetten tegen de beslissing van het parlement.

De politieke situatie in Peru is de laatste jaren instabiel. De afgelopen vijf jaar is al tot drie keer toe geprobeerd een zittende president af te zetten. Vizcarra's vier voorgangers zijn allemaal verdachte geweest in corruptieonderzoeken.