Norris wint afgetekend, maar had in Singapore wel 'engeltje in cockpit'

Pérez won dit seizoen nog geen enkele race en maakte in Singapore zijn bijnaam 'king of the streets' weer niet waar. De Mexicaan kwam op het Marina Bay-circuit als tiende over de streep. Ondermaats, erkent teambaas Horner. "Om mee te doen moet je met twee coureurs vooraan zitten. Je ziet aan McLaren hoe hard het dan gaat. Lando en Oscar slepen samen een berg punten binnen. We moeten Checo naar voren helpen."

De belabberde prestaties van Pérez doen nu echt pijn bij Red Bull Racing. Dat Verstappens renstal in het lucratieve WK voor constructeurs McLaren aan de horizon ziet verdwijnen is één, maar het verliezen van de coureurstitel wordt ook steeds realistischer. Het gat tussen Norris en Verstappen is geslonken tot 52 punten: ruim twee grand prix-zeges. Met zes grand prix-weekends te gaan is die kloof te overbruggen.

'Dankjewel Daniel'

Illustratief was de reactie van de WK-leider toen hij via de boordradio hoorde dat Daniel Ricciardo op de valreep de snelste ronde van Norris had afgepakt. "Thank you, Daniel", zei Verstappen. Het kost Norris een WK-punt dat in de apotheose van het seizoen doorslaggevend kan zijn.

"Ik reed in niemandsland en normaal gesproken ben ik niet blij met een tweede plaats, maar vandaag is het prima", analyseerde Verstappen, die nog nooit in Singapore won. "We wisten dat het hier moeilijk zou worden. Het resultaat valt mee en we hebben nu een paar weken om te herstellen."