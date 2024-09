Verstappens Formule 1-liefde neemt af na straf: 'Zo geen zin om door te gaan'

Max Verstappen heeft na de Formule 1 Grand Prix van Singapore, waarin hij tweede werd, opnieuw uitgehaald naar autosportbond FIA. "Als ik niet mezelf kan zijn of me steeds met deze achterlijke dingen bezig moet houden, vind ik dat heel vermoeiend", zei hij op een verplichte persconferentie.

De FIA legde de Nederlander vrijdag een taakstraf op, omdat hij donderdag een scheldwoord had gebruikt in een persconferentie. Na de kwalificatie op zaterdag besloot Verstappen daarom op een nieuwe persconferentie uiterst korte antwoorden te geven en de media buiten de FIA-zaal uitgebreid te woord te staan.

Dat laatste deed Verstappen vandaag weer. "Ik heb geen enkele behoefte om uitgebreide antwoorden te geven als de FIA me zo behandelt. Ik weet dat ik antwoord moet geven, maar er staat nergens hoe lang mijn antwoorden moeten zijn."

"Ik heb nooit een slechte relatie met de FIA gehad, heb dit jaar nota bene vrijwilligerswerk gedaan met jonge stewards. Ik probeer altijd te helpen. Zeg nooit nee als ze iets vragen. En dan dit? Nee, zo werkt dat natuurlijk niet."

'Formule 1 te soft'

Waarom Verstappen nu in de clinch ligt met de FIA? "Het is blijkbaar de kant die deze sport op gaat. De verkeerde kant. Het is nogal soft. En superstom. Ik kan niet meer volledig mezelf zijn. Nou, dan kan ik beter stoppen met praten. Maar dat wil ook niemand, lijkt me. Want dan worden coureurs robots. Zo moet het niet gaan. Andere coureurs moesten er ook om lachen. Wat in hemelsnaam is dat voor gedoe? Laten we hier alsjeblieft mee stoppen."

Verstappen heeft nog geen idee hoe het verdergaat. "Maar ik vind dat emoties erbij horen. In de Formule 1, maar in elke sport. Bij frustrerende momenten moet je je kunnen uiten. Maar ik wil niet teveel hierover zeggen. Voor je het weet roepen ze me weer op het matje. En al dat gedoe vreet energie."

"Het is een keer genoeg", vervolgde hij zijn stevige betoog. "Dit heeft ook invloed op mijn toekomst. Ik ben in een fase van mijn carrière dat ik daar niet mee bezig wil zijn. Natuurlijk is succes en races winnen geweldig, maar ik heb mijn doelen al bereikt. Ik wil het gewoon naar mijn zin hebben. Al die onzin wil ik er niet bij hebben. Dan heb ik geen zin om door te gaan."