Olympisch kampioen Evenepoel ook wereldkampioen tijdrijden, een unicum

De tijdrijders moesten aardig wat klimmen, in het middenstuk zaten 413 hoogtemeters verstopt, met hier en daar stijgingspercentages van 8 procent. Het was dan ook een perfecte tijdrit voor Evenepoel die het klimmen niet schuwt. Hij is klein, licht, en daardoor enorm aerodynamisch.

Vlak voor de start sloeg de stress nog even toe bij Evenepoel, die als allerlaatste van start ging. Hij nam plaats op zijn zadel, draaide wat terug met zijn pedalen, waardoor de spanning van zijn ketting viel en de ketting er ineens af lag. De klok telde al af voor de start. Ternauwernood legde zijn mekanieker de ketting weer op de grote plaat, waarna hij alsnog op tijd vertrok.

De Belg schudde al snel de spanning van zich af. Bij het eerste tussenpunt was hij ruim 6 seconden sneller dan zijn grote concurrent, de Italiaan Ganna, die even voor hem was vertrokken.

Evenepoel kroonde zich eind juli ook al tot olympisch kampioen tijdrijden, voor Ganna en landgenoot Wout van Aert. Daardoor mag hij de komende vier jaar, tot de Spelen in Los Angeles, op een gouden tijdritfiets rijden.

Spel om de seconden

Bij het tweede meetpunt liep het verschil tussen Evenepoel en Ganna op naar 9 seconden. Maar de Belg vond dat niet genoeg en nam risico's in de afdaling naar de tweede heuvel. Mede daardoor pakte hij er nog eens 10 seconden bij en leek de tijdrit wel zo'n beetje beslist.

Maar in de laatste 10 kilometer toverde Ganna het beste in zichzelf naar boven en werd het toch nog een spel om de seconden. Evenepoel kwam met een tijd van 53.01 ternauwernood sneller over de de finish op de Sechseläutenplatz in Zürich. Het verschil was 7 seconden.