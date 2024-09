Doelpuntrijke hockeytopper Kampong-Rotterdam eindigt in gelijkspel

De hockeyers van Kampong en Rotterdam hebben zondag in een vermakelijk duel met 3-3 gelijkgespeeld in de derde speelronde van de hoofdklasse. Rotterdam was in Utrecht hard op weg naar de eerste zege van het seizoen, maar die werd vlak voor tijd voorkomen door Jip Janssen.

Kampong en Rotterdam speelden afgelopen seizoen de finale van de play-offs om het landskampioenschap tegen elkaar, maar na de eerste drie speelronden van het huidige seizoen gaat Amsterdam aan kop in de Tulp hoofdklasse.

Vooral Rotterdam heeft de topvorm nog niet te pakken en speelde alleen nog maar gelijk. Kampong, de regerend landskampioen, staat na drie duels derde.

Vlammende start Kampong

Kampong kende in eigen huis tegen Rotterdam een vlammende start. Derck de Vilder knalde de openingstreffer tegen de touwen en even later spatte een schot van Terrance Pieters uiteen op de lat.