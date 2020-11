Ook Fox News schakelt weg bij persconferentie Trump-campagne

Vorige week deden tv-zenders als MSNBC, CBS, ABC en CNBC hetzelfde, toen president Trump tijdens een persconferentie de Democraten beschuldigde van fraude.

Het conservatieve Fox News gold lange tijd als pro-Trump, en dan met name de opiniërende programma's van rechtse commentatoren als Sean Hannity, Laura Ingraham en Tucker Carlson. In de afgelopen week bericht Fox News echter in toenemende mate kritisch over Trump, die sinds de verkiezingen geregeld heeft beweerd dat de Democraten fraude hebben gepleegd zonder daarvoor enig bewijs te leveren.

Medestanders McConnell en Barr scharen zich achter Trump

Hoewel de winst van Biden in de VS en daarbuiten over het algemeen geaccepteerd wordt, zijn er nog hooggeplaatste Republikeinen die de president steunen in zijn beschuldigingen van fraude. Op maandag zei Mitch McConnell, leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, dat Trump "honderd procent in zijn recht staat" om de uitslag van de verkiezingen in twijfel te trekken. "Onze instituties zijn hiervoor gebouwd: als iemand zorgen heeft over de rechtvaardigheid van het proces, kan dat onderzocht worden. Uiteindelijk komt daar dan een conclusie uit."

Bill Barr, de Amerikaanse minister van Justitie en een trouwe bondgenoot van de president, spoorde maandag in een interne memo zijn eigen federale aanklagers aan om "serieuze beschuldigingen van verkiezingsfraude" te onderzoeken. Daarbij noemde hij echter geen concrete voorbeelden.