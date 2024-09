Feyenoord verliest Gimenez, vervanger Ueda belangrijk bij zege op NAC

Achterin startte Gijs Smal in plaats van Gernot Trauner, die terugkomt van een blessure en nog niet klaar is voor meerdere wedstrijden in een week. Ramiz Zerrouki begon op de bank na zijn ongelukkige wedstrijd tegen Leverkusen.

Antoni Milambo zakte daarom een linie en vormde het middenveld met de sterk spelende eredivisiedebutant Hwang In-Beom en Quinten Timber. Op de flank ontstond zo ruimte voor de eerste basisplaats van Ibrahim Osman.

De van Brighton & Hove Albion gehuurde tiener liet zich in de openingsfase meteen zien, al leverde Osmans bravoure geen vroeg doelpunt op.

Blessure Giménez

Osman was wel een van de weinige attracties tijdens de stroperige eerste helft, waarin het gemor op de tribunes hoorbaar was. De onvrede veranderde in vrees toen spits Gimenez naar de hamstring in zijn rechterbeen greep en met zijn andere hand voor zijn ogen ging liggen.