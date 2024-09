Jonge wetenschappers vrezen voor hun werk door bezuinigingen

Met de aangekondigde bezuinigingen op het hoger onderwijs komt nieuw wetenschappelijk onderzoek in gevaar, zeggen jonge wetenschappers. In een brief vragen 300 young academics minister Bruins van OCW om de bezuinigingsmaatregelen terug te draaien. Ze vrezen voor de toekomst van hun werk.

"Wij ervaren iedere dag opnieuw hoe uitdagend het is om maatschappelijk waardevol onderzoek gefinancierd te krijgen", staat in de brief. Volgens de academici worden de Nederlandse kenniseconomie en het nationaal verdienvermogen direct geraakt door bezuinigingen, zowel op de korte als op de lange termijn.

Het kabinet-Schoof wil 1 miljard euro bezuinigen op het hoger onderwijs. Eerder zouden 1200 wetenschappers hun baan verliezen. Die maatregel werd teruggedraaid, maar dat gaat wel ten koste van financiering van onderzoek. Zo worden de starters- en stimuleringsfondsen geschrapt.

Druk

Volgens Leanne Jansen, universitair docent Griekse en Latijnse taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, is het nu al lastig om nieuw onderzoek te financieren.

"Beursaanvragen zijn vaak competitief. De slagingskans is laag. Door deze bezuinigingen komt onze literatuuropleiding onder druk te staan."

Haar vrees is dat wetenschappers met een vaste baan hun tijd gaan besteden aan lesgeven en niet meer aan onderzoek. Veel jonge onderzoekers zullen noodgedwongen stoppen.

"Ik ben heel bang dat wij alles verliezen waar wij voor staan. Dat er straks geen ruimte meer is voor de verspreiding van kennis, en het opleiden van jonge mensen."

Investeren

Op korte termijn leveren de bezuinigingen volgens Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en van het samenwerkingsverband Kenniscoalitie, de staat geld op. Maar het langetermijneffect noemt hij desastreus.

"We hebben op alle niveaus kennis en innovatie nodig om grote problemen in de maatschappij op te lossen. Als we bezuinigen op mensen die nieuwe kennis genereren, dan schieten we onszelf in de voet."

Vorige week waarschuwde oud-topman van de Europese Centrale Bank Mario Draghi dat Europa flink moet investeren in kennis en innovatie.

Volgens Levi loopt Nederland voorop, maar staat die positie door de bezuinigingsplannen nu wel onder druk. "We zijn heel erg goed in kennis en innovatie. We hebben ook een goede infrastructuur en een grote groep getalenteerde onderzoekers. In de rest van de wereld staat Nederland bekend om het hoge niveau. Wat betreft investeringen worden we links en rechts ingehaald."

'Zo verstandig mogelijk'

Het ministerie van OCW gaat niet in op vragen over de gevolgen van bezuinigingen voor kennis en innovatie.

Een woordvoerder laat weten dat de stevige bezuinigingen pijn doen, maar dat het op een zo verstandig mogelijke manier en in overleg met de onderzoekers gebeurt.