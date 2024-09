Twente rekent in aanloop naar Manchester United ruim af met Almere

FC Twente heeft in de zesde speelronde van de eredivisie eenvoudig afgerekend met Almere City. De ploeg van Joseph Oosting was in Almere met 5-0 te sterk voor de ploeg van Hedwiges Maduro.

Twente, dat ongetwijfeld ook al in het achterhoofd met de Europa League-wedstrijd tegen Manchester United van komende woensdag bezig is, begon sterk aan het duel met Almere, dat de voorlaatste plek bezet in de eredivisie.