Brown snelt op gouden tijdritfiets naar wereldtitel, zilver voor Vollering

Grace Brown heeft na de olympische titel in Parijs ook de wereldtitel tijdrijden veroverd. De 32-jarig Australische griste na een zinderende strijd over 29,9 kilometer het goud weg voor de neus van Demi Vollering, die tweede werd.

Het brons ging in Zürich naar de Amerikaanse Chloé Dygert, de wereldkampioene van 2019 en 2023.

Op het glooiende Zwitserse parcours hoopte Brown haar laatste profjaar van nog meer glans te voorzien. Niet lang nadat zij verrassend de sterkste was geweest in voorjaarsklassieker Luik-Bastenaken-Luik kondigde Brown aan eind dit jaar te stoppen. Vervolgens won zij op de Spelen in Parijs ook nog goud op de tijdrit.

Brown gaf uiting aan die olympische titel met een gouden tijdritfiets, die zij vorige maand al hoopte te laten blinken in Rotterdam. In de tijdrit van de Tour de France Femmes had zij materiaalpech en moest ze de dagzege laten aan Vollering. In Zürich bracht de gouden fiets Brown meer geluk.