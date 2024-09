Heerenveen schudt AZ-debacle van zich af, Groningen eindigt derby met negen man

Groningen oogde machteloos en dus besloot trainer Dick Lukkien na een uur het goudhaantje van vorige week - Brynjolfur Willumsson hielp als invaller zijn ploeg met twee treffers aan een punt tegen Feyenoord - in te brengen. Amper een minuut later stond zijn ploeg met tien man: Peersman kreeg, na ingrijpen door de VAR, rood in plaats van geel voor zijn tackle op Brouwers.

De gasten kregen al snel de rekening gepresenteerd. Heerenveen-middenvelder Van Ee speelde Ion Nicolaescu aan, die Thijmen Blokzijl in zijn rug voelde, maar toch tot een schot kwam: 2-1.

Daarmee was het leed nog niet geleden, want ook pinchhitter Willumsson mocht na een te stevige tackle voortijdig de douche opzoeken. Opnieuw had Higler de hulp van de VAR nodig om geel om te zetten in rood.

Heerenveen probeerde de noordelijke rivalen nog meer pijn te doen, maar de scherpte bleek er toch wel vanaf bij de mannen van Van Persie.