Edris en Ayichew verrassen in Dam tot Damloop, Tesfu en Koster beste Nederlanders

Muktar Edris heeft voor een verrassing gezorgd in de 38ste editie van de Dam tot Damloop. De 30-jarige Ethiopiër liet topfavoriet Joshua Cheptegei, olympisch kampioen op de 10.000 meter, knap achter zich in de wedstrijd over 10 mijl (16,1 kilometer).

Edris kwam na 44 minuten en 51 seconden als eerste aan in Zaandam, 26 seconden voor oud-winnaar (2018) Cheptegei. Filmon Tesfu eindigde met 47.47 als beste Nederlander nog net in de top tien.

Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Ethiopische Asayech Ayichew (51.16). Maureen Koster liet onder anderen Diane van Es achter zich en was de beste Nederlandse in 54.20.

Lange solo Edris

De mannen startten in Amsterdam precies 6 minuten en 4 seconden na de vrouwen (het verschil in parcoursrecord). Cheptegei nam meteen de kop en dunde de groep gestaag uit. Met de versnelling van Edris ging de wereldrecordhouder op de 5.000 én 10.000 meter niet mee. Edris ging solo en hield stand.

De in Den Helder woonachtige Tesfu kon tot ongeveer halverwege mee in de door Cheptegei aangevoerde groep. De 31-jarige atleet en lasser van beroep moest de sterkere lopers uiteindelijk laten gaan, maar liep alsnog naar een knappe notering. Tesfu kondigde na de finish aan volgende maand zijn marathondebuut te maken in Amsterdam.

Versnelling Ayichew

Ook bij de vrouwen liet de grote favoriet, Gladys Chepkurui, zich de kaas van het brood eten. De Keniaanse liep vanaf de start op kop en had al na vijf kilometer alleen nog Ayichew in haar spoor.

Ayichew wachtte rustig af, plaatste in de laatste kilometers een versnelling en ging solo naar de overwinning.