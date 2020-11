Armenië en Azerbeidzjan sluiten vrede, Russische vredesmacht onderweg

Rusland, Armenië en Azerbeidzjan hebben een overeenkomst gesloten om het gewapende conflict tussen de laatste twee landen om de betwiste regio Nagorno-Karabach dinsdag te beëindigen, melden de Armeense premier Nikol Pasjinian, het Kremlin en de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliejev.

Pasjinian meldt in een verklaring dat hij de Armeense natie "in de komende dagen" zou toespreken, maar geeft geen verdere details. De Russische president Poetin zei tegen persagentschap Interfax dat het verdrag voorziet in een Russische vredesmacht, gestationeerd langs de frontlinie in Nagorno-Karabach.

Volgens het Russische ministerie van Defensie wordt die vredesmacht van zo'n 2000 militairen met onmiddelijke ingang ingezet. De soldaten worden per luchtbrug vanuit Rusland naar de enclave vervoerd.

Poetin zei te hopen dat de overeenkomst "zal zorgen voor de benodigde omstandigheden voor een duurzame en volledige oplossing van de crisis rond Nagorno-Karabach". De Azerbeidzjaanse president Aliejev zei in een verklaring op tv dat de overeenkomst tussen de drie landen een "cruciaal punt zal worden in de oplossing van het conflict". Volgens hem zal ook Turkije troepen leveren voor de vredesmacht.

Op Facebook zegt Armeense premier Pasjinian dat het "een zeer moeilijke beslissing" is, gebaseerd op "een grondige analyse van onze militaire situatie."