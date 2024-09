Moto3-coureur Veijer met gelukje op podium, Martín breidt voorsprong uit in MotoGP

Moto3-coureur Collin Veijer is bij de Grand Prix van Emilia-Romagna op de derde plaats geëindigd. Daniel Holgado finishte weliswaar als derde, maar werd een plaats teruggezet, omdat de Spanjaard in de laatste bocht buiten de baan was gekomen.

De 19-jarige Veijer vertrok op het Italiaanse circuit vanaf de zesde plek, won af en toe een positie, verspeelde er nu en dan ook een en lag halverwege de race op de vierde plaats.

De Staphorster vond vervolgens op zijn Husqvarna aansluiting bij de koplopers David Alonso, Holgado en Angel Piqueras, maar bleef een beetje aan het elastiek hangen en kon niet echt meestrijden om een plaats op het podium. Alonso, de Colombiaanse leider in de WK-stand, passeerde in de slotronde Holgado en Piqueras en boekte zijn achtste zege van het jaar.

Veijer, die de snelste ronde op zijn naam bracht, steeg door zijn derde plaats ook een plekje in het WK-klassement. Hij staat nu samen met Holgado met 189 punten op de tweede plaats, maar hoeft niet te dromen over de wereldtitel. Die lijkt al vergeven aan Alonso, die een voorsprong van maar liefst 82 punten heeft.